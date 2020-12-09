Активисты из США потребовали от Google оставить в покое "русского медведя"

Около офисов корпорации Google в США и России прошли акции протеста с требованием перестать посягать на свободу слова и нарушать закон.

Около офисов корпорации Google в США и России прошли акции протеста с требованием перестать посягать на свободу слова и нарушать закон.

По мнению активистов, IT-гигант диктует свои правила. В частности, жители городов Сан-Франциско и Лос-Анджелес поддержали россиян, которые являются владельцами аккаунтов в сервисах Google и стали жертвами санкций со стороны корпорации, передает "Царьград".

Участники пикетов вышли с плакатами "Google, убирайся из берлоги русского медведя" и "Работаешь в России - соблюдай российские законы". Люди возмущены диктатурой американской компании. Эта проблема касается не только РФ или США, а всего мира.