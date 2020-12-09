Названа причина потери обоняния при коронавирусе

Коронавирусная инфекция способна поражать головной мозг человека, что приводит к исчезновению обоняния. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные учеными.

Коронавирусная инфекция способна поражать головной мозг человека, что приводит к исчезновению обоняния. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные учеными.

Потеря обоняния считается одним из самых распространенных симптомов коронавируса наряду с повышенной температурой, головными болями и усталостью. Специалист из больницы им. Джованни Панико рассказал, что вирусные частицы могут проникать в мозг человека с помощью обонятельной луковицы, отвечающей за восприятие запаха.

Коронавирус достигает ствола головного мозга, поражая его нейроны. По предположениям исследователей, из-за этого и происходят осложнения в организме заболевших, утративших обоняние. Обычно к людям ощущение запахов возвращается спустя некоторое время, но в некоторых случаях это происходит только частично.