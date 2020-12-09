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17:28   9 Декабря 2020
Общество

Названа причина потери обоняния при коронавирусе

Названа причина потери обоняния при коронавирусе

Коронавирусная инфекция способна поражать головной мозг человека, что приводит к исчезновению обоняния. Об этом свидетельствуют исследования, проведенные учеными.

Потеря обоняния считается одним из самых распространенных симптомов коронавируса наряду с повышенной температурой, головными болями и усталостью. Специалист из больницы им. Джованни Панико рассказал, что вирусные частицы могут проникать в мозг человека с помощью обонятельной луковицы, отвечающей за восприятие запаха.

Коронавирус достигает ствола головного мозга, поражая его нейроны. По предположениям исследователей, из-за этого и происходят осложнения в организме заболевших, утративших обоняние. Обычно к людям ощущение запахов возвращается спустя некоторое время, но в некоторых случаях это происходит только частично.

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#здоровье #обоняние #пандемия #коронавирус

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