В «Патриоте» рассказали, почему российским миротворцам нельзя покидать НКР

В соответствии с соглашением миротворцы должны будут покинуть НКР в 2025 году.

После того, как Армения, Азербайджан и Россия подписали мирный договор по конфликту в Нагорно-Карабахской Республике (НКР), в регионе находятся российские миротворцы. С соглашения Баку и Еревана они будут оставаться там до 2025 года. Сейчас миротворцы оказывают помощь местному населению, восстанавливают мирную жизнь и контролируют соблюдение перемирия.

Политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев на пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» рассказал, как будет развиваться ситуация в Нагорном Карабахе после 2025 года. По его мнению, сейчас точный прогноз дать довольно сложно.

«Трудно сейчас сказать, какая обстановка будет в Нагорном Карабахе через пять лет. Я считаю, что миротворческая миссия России после 2025 года должна быть продолжена в какой бы то ни было форме. Потому что без участия РФ регион опять погрузится в пучину нестабильности, а другие внешние политические игроки попытаются взять ситуацию на этой территории под свой контроль», — сказал специалист.

России придется продолжать миротворческую операцию в НКР, подчеркнул политолог. Сейчас на этой территории активно пытается действовать Турция, которая, по неподтвержденным данным, перебрасывает из Анкары в Нагорный Карабах тысячи солдат. Президент Реджеп Тайип Эрдоган руководствуется соглашением с Азербайджаном и пытается усилить свое влияние в НКР.

«Я уже не говорю про наемников, которых активно перебрасывали в регион конфликта, и о которых говорили на высшем уровне. Если мы пофантазируем и представим, что эти наемники получат гражданство какой-либо из советских стран, а значит и безвизовое перемещение, то мы увидим, что тут назревает довольно серьезный вопрос в сфере безопасности. Поэтому Россия не может не присутствовать на Южном Кавказе. Иначе она просто столкнется с проблемами, но гораздо ближе к своим границам», — отметил спикер.

Вечером 9 ноября 2020 года над территорией Армении был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку, который извинился перед Москвой и принес соболезнования семья двух погибших летчиков. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.

После прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе в регион вошли российские миротворцы. По указу президента Путина они будут контролировать обстановку на территории.

По данным Минобороны, военно-транспортные самолеты совершили 140 рейсов для переброски миротворцев. Завершена установка наблюдательных постов вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе. Кроме того, главы Минобороны России и Турции согласовали создание мониторингового центра по контролю за прекращением огня в Карабахе, который будет рассматривать жалобы и проблемы, связанные с нарушением договоренностей.