Выборы в Бундестаг состоятся 26 сентября 2021 года

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на 26 сентября следующего года выборы в парламент страны (Бундестаг). Об этом говорится в сообщении канцелярии главы государства, распространенном в среду, 9 декабря.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер назначил на 26 сентября следующего года выборы в парламент страны (Бундестаг). Об этом говорится в сообщении канцелярии главы государства, распространенном в среду, 9 декабря.

Ранее такую дату предложило правительство. Парламентские выборы в Германии определяют не только состав Бундестага, но и кабинет министров во главе с канцлером. Граждане голосует за партии, каждая из которых выдвигает своего кандидата на должность главы правительства. Кабмин формирует либо набравшая абсолютное большинство партия, либо межпартийная коалиция.

Предыдущие выборы в Бундестаг проходили в 2017 году. Тогда 246 мест из 709 получил блок правоцентристских партий — Христианско-демократический союз (ХДС) и Христианско-социальный союз в Баварии (ХСС). Социал-демократическая партия Германии получила 152 мандата. Остальные 310 мест достались оппозиции.

Правительство было сформировано только 14 марта 2018 года. Тогда глава ХДС Ангела Меркель стала канцлером Германии в четвертый раз. Однако еще в октябре 2018 года политик заявила, что больше не будет выдвигать свою кандидатуру в Бундестаг. К настоящему моменту Меркель также не является лидером партии. По данным «Би-би-си», решение было связано с тяжелым проигрышем на местных выборах.

В 2018 фракция ХДС/ХСС показала худший результат с 1954 года. Кто будет лидерами партийных списков ключевых партий на этот раз, пока неизвестно.

Ранее «Политика Сегодня» обсудила грядущие выборы в немецкий парламент с ведущим научным сотрудником отдела социальных и политических исследований Европы Института Европы РАН Екатериной Тимошенковой. Также ПС рассказала о возможных преемниках Ангелы Меркель. Среди них — лидер в рейтинге возможных кандидатов Маркус Зедер, харизматичный оратор Фридрих Мерц и противник «антипутинского популизма» Армин Лашет.