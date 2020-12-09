Ученые назвали еще один симптом COVID-19

Специалисты из британского Университета Англия Раскин провели исследование, с помощью которого необходимо было установить связь между глазной болью и COVID-19.

Специалисты из британского Университета Англия Раскин провели исследование, с помощью которого необходимо было установить связь между глазной болью и COVID-19.

Ученые провели опрос 83 больных с целью составить список ранних симптомов, которые указывают на коронавирус. Больше всего пациентов тревожила усталость (90%), лихорадка (76%), потеря вкуса и обоняния (70%) и сухой кашель (66%).

Вместе с этим 81% больных COVID-19 жаловались на проблемы с глазами. Около 18% говорили, что их мучает светобоязнь и повышенная светочувствительность, 17% — зуд в глазах, 16% — боли в глазах. Эти симптомы у них держались до двух недель, однако никто не отмечал у себя слизистых выделений или рези в глазах. По предположению ученых, изучение глазных симптомов может указывать на еще один вариант проникновения коронавируса в организм.