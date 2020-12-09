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17:10   9 Декабря 2020
Экономика

Путин: рост цен на продукты не связан с пандемией коронавируса

Путин: рост цен на продукты не связан с пандемией коронавируса

Президент РФ Владимир Путин считает, что рост цен на продукты в стране связан с попыткой подогнать внутренние цены под мировые.

Глава государства констатировал ухудшение социально-экономической обстановки в России. Путин сообщил, что доходы россиян снизились, рынок труда испытывает нагрузку, а цены на базовые продукты растут, и это не обусловлено пандемией коронавируса.

Президент России потребовал урегулировать динамику цен на продукты. Также он призвал при принятии решений в сфере экономики учесть интересы бизнеса в РФ.

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