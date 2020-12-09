Рябков уверен в завершении "Северного потока — 2"

Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" завершится. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" завершится. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков подтвердил уверенность Москвы в том, что проект "СП-2" будет достроен, несмотря на препятствия. Возможные санкции США не повлияют на этот процесс, уточнил замглавы ведомства. По мнению Рябкова, завершение проекта поможет восстановлению отношений между Россией и Евросоюзом.