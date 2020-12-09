16:57 9 Декабря 2020Экономика
Рябков уверен в завершении "Северного потока — 2"
Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" завершится. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Строительство российского газопровода "Северный поток — 2" завершится. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Рябков подтвердил уверенность Москвы в том, что проект "СП-2" будет достроен, несмотря на препятствия. Возможные санкции США не повлияют на этот процесс, уточнил замглавы ведомства. По мнению Рябкова, завершение проекта поможет восстановлению отношений между Россией и Евросоюзом.