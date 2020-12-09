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16:55   9 Декабря 2020
Общество

На Украине введут жесткий карантин в январе

На Украине введут жесткий карантин в январе

Власти Украины по рекомендации министерства здравоохранения примут решение о введении жесткого карантина с 8 по 24 января 2021 года, сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

Дополнительные ограничения могут ввести в следующем году, если санитарно-эпидемиологическая обстановка с коронавирусом не улучшится. Жителей Украины предупредили о введении карантина в стране в 2021 году.

Актуальная информация о вирусе размещена на сайте стопкоронавирус.рф. Все данные о происходящем во время пандемии ежедневно обновляются.

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#украина #карантин #коронавирус

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