Эхо «красной паники». Как из США изгоняли коммунистов

В год смерти Сталина в Америке зародилась масштабная антикоммунистическая кампания. «Политика Сегодня» вспомнила ее жертв, среди которых оказался великий Чарли Чаплин.

Если перед началом Второй мировой войны американцы относились к идеям коммунизма скорее настороженно, то после разгрома гитлеровской Германии и триумфа Советского Союза ситуация в корне поменялась. По США прошла волна гонений против людей, которых подозревали в поддержке коммунистического вектора и СССР.

Одним из самых ярких проявлений «охоты на ведьм» в Соединенных Штатах стало увольнение нескольких сотен «коммунистов» из компании «Дженерал Электрик» (General Electric). О том, за что в стране увольняли рабочих, и причем здесь Чарли Чаплин – в материале «Политики Сегодня».

Красная паника

Впервые страх перед коммунистической идеологией Америка испытала в 1920-х годах, когда Россия пожинала плоды Октябрьской революции. Боялись скорее не идеологии, а большевистского восстания: в США не хотели подобных волнений, большевиков изображали на карикатурах в виде грязных и заросших мужчин, которые захватывают страну. Политики ставили коммунизм в один ряд с анархизмом и предупреждали американцев о возможности «глобального насилия» красных.

«Красная паника» 1920-х годов «съела» несколько сотен мигрантов и общественно-политических активистов, которых обвинили в распространении «революционной пропаганды». На этом Соединенные Штаты немного успокоились. Об угрозе восстания большевиков в стране начали забывать, а во время Великой депрессии ее похоронили окончательно (тогда президент Франклин Рузвельт наладил дипломатические и торговые связи с СССР).

После окончания Второй мировой войны все поменялось. Америка увидела мощь советской военной машины, которая разгонялась по мере приближения к Берлину. Особое внимание в США уделили военной разведке и агентам Москвы, действующим в тылу врага.

В 1946 году премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль произнес свою знаменитую Фултонскую речь, в которой Советский Союз нарек «причиной международных трудностей». «Красная» идеология в обращении премьера упоминалась наряду с «пятыми колоннами», которые действуют по указке «коммунистического центра». Эту речь Черчилля принято считать началом холодной войны.

«Охота на ведьм»

В США эхо Фултонской речи звучало несколько лет, пока в 1950-м году не докатилось до небольшого городка Уилинг в штате Западная Виргиния. Выступал никому неизвестный сенатор от Висконсина Джозеф Маккарти. На календаре значилась дата 9 февраля – день Авраама Линкольна, однако сенатор предлагал соотечественникам подумать о более насущных проблемах.

«Дамы и господа, есть ли сегодня вечером здесь хоть кто-нибудь, кто настолько слеп, чтобы сказать, что война не идет в этот самый момент? Есть ли здесь кто-нибудь, кто еще не осознал, что коммунистический мир сказал "время пришло"? Что это время демонстрации силы демократического христианского и коммунистического атеистического мира? Если мы не осознаем этот факт, мы заплатим ту высокую цену», — говорил выступающий.

До этого момента о существовании Джозефа Маккарти знали немногие, но вместе с овациями к сенатору пришла известность. Его слова процитировали крупнейшие американские издания, а дремлющая «красная паника» в США пробудилась вновь. Помимо пространных выражений в речи Маккарти была и конкретика: он обвинил 205 человек, которые работали в Государственном департаменте, в пособничестве коммунистической партии.

Так началась «охота на ведьм» — преследование людей, которые настроены против Америки и симпатизируют коммунистам. Движение также называли «маккартизмом», по фамилии автора того знаменитого обращения к согражданам, после которого больше 50% американцев начали поддерживать борьбу с коммунизмом (по данным социологической службы Gallup). Осуждали идеи Маккарти всего 29% населения страны.

Тайные коммунисты

Соединенные Штаты увязли в кадровых чистках. С государственных постов уволили почти тысячу человек, еще 600 ушли по собственному желанию. Из книжных лавок и библиотек изымали книги, которые были написаны «авторами, лояльными к коммунизму». 9 декабря 1953 года руководство «Дженерал Электрик» приняло решение выкинуть на улицу несколько сотен человек. Компания занималась производством реактивных двигателей и атомных реакторов. «Коммунистов» к таким разработкам подпускать не хотели.

На рабочих местах конкуренцию «сторонникам коммунизма» составили афроамериканцы, которые начали массово переселяться с юга на более промышленно-развитый север США. Примечательно, что в штате Невада закон, который разрешал работодателям увольнять сотрудников-коммунистов, существовал аж до 2013 года.

Точное число жертв маккартизма неизвестно, однако экспертное сообщество говорит о десятках тысяч человек. Среди них был и знаменитый актер Чарли Чаплин, который жил в США, но не имел американского гражданства.

В 1952 году он отправился в Европу на премьеру собственного фильма «Огни Рампы». Его отсутствием решил воспользоваться глава ФБР Эдгар Гувер, который «охотился» за Чаплином еще с 1940-х годов. Американские власти с подачи Гувера оформили запрет на возвращение в страну для комика, ведь в ФБР его считали «тайным коммунистом».

Таким образом, Маккарти боролся не столько с коммунистами в США, сколько со свободой слова и любыми левыми взглядами, считает член партии «Коммунисты России» Сергей Малинкович. Он посетовал, что соратники по коммунистическим воззрениям тогда массово теряли работу, в том числе и в творческой сфере:

«Под чистку попали все, даже такие предприятия, как "Дженерал Электрик". Голливуд это тоже, кстати, задело. Там невозможно было сниматься. Вот у нас, например, есть такой кинорежиссер Владимир Бортко [депутат Госдумы РФ от КПРФ]. Я лично считаю, что он негодяй, но он о себе говорит, что он коммунист. Так вот, даже такой несерьезный и безнравственный человек, как Бортко, не смог бы работать в кино в те годы. Любого заметного человека вызывали в комиссию и там допрашивали об "антиамериканской деятельности"».

Теперь «охота на ведьм» шрамом тянется через всю политическую жизнь Соединенных Штатов с 1950-х годов, добавил Малинкович. Американцы, которые склонны к идее социальной справедливости, до сих пор предпочитают скрывать свои взгляды, либо идти в Демократическую партию, которая отдаленно следует некоторым доктринам коммунизма.

«Это печальная страница американской истории, которая навсегда изменила вектор левых сил в США. Коммунистов тогда загнали в андеграунд, в подполье. Такие взгляды [коммунистические] были очень популярны в стране после Второй мировой войны, но люди поняли, что, если идти по этому пути – работы и спокойной жизни не получишь», — посетовал член партии «Коммунисты России».

По иронии судьбы Джозеф Маккарти пал от собственного меча. В 1954 году он решил замахнуться на Пентагон и обвинил нескольких авторитетных военных в «пособничестве коммунизму». В Белом дома этого терпеть не стали: влиятельные политики осудили сенатора, рейтинг которого за пару месяцев упал на 34%. Вскоре родоначальник «охоты на ведьм» исчез с телеэкранов.

Соратников по борьбе с коммунизмом Маккарти поменял на алкоголь. Через три года любовь к спиртному погубила Джозефа Маккарти. Он умер в 48 лет.