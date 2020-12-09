Асад провел встречу с новым губернатором Дамаска

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад присутствовал на церемонии присяги нового губернатора провинции Дамаск Муатаза Абу Наср Джамрана.

Президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад присутствовал на церемонии присяги нового губернатора провинции Дамаск Муатаза Абу Наср Джамрана.

Сразу после мероприятия сирийский лидер провел встречу с новым главой столичного региона. В ходе консультаций Асад сделал несколько важных распоряжений и пожелал губернатору удачи на новом посту, сообщило Федеральное агентство новостей.

Ранее стало известно, что Муатаз Абу Наср Джамран был наделен губернаторскими полномочиями после того, как Аляа Мунир Ибрагим был освобожден от соответствующей должности.

Это не единственные кадровые перестановки в составе сирийского правительства за последнее время. Несколько месяцев назад были назначены новые главы провинций Идлиб, Ракка, Дейр-эз-Зор и Эль-Кунейтра.