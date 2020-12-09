Роботы-курьеры «Яндекса» начали доставлять еду по Москве

Роботы от компании «Яндекс» начали доставлять в Москве заказы из «Яндекс.Еды». Воспользоваться опцией можно у метро «Белорусская» в деловом квартале «Белая площадь». В дальнейшем географию расширят, сообщили в пресс-службе компании в среду, 9 декабря.

Роботы от компании «Яндекс» начали доставлять в Москве заказы из «Яндекс.Еды». Воспользоваться опцией можно у метро «Белорусская» в деловом квартале «Белая площадь». В дальнейшем географию расширят, сообщили в пресс-службе компании в среду, 9 декабря.

Выбрать такую доставку пользователь может в приложении и отслеживать местоположение робота, пока он не подъедет к указанному подъезду. Если свободных роверов не будет, то заказ доставит курьер. Роверы доставляют еду из нескольких столичных рестораторов. С подключением новых заведений зона беспилотной доставки будет расширяться.

Кроме того, роботы появились в Иннополисе под Казанью. Бесплатную беспилотную доставку можно выбрать в приложении «Яндекс.Еды» или в городском телеграм-боте. В «Яндексе» рассчитывает, что в будущем роботы будут подключаться к «другим задачам и помогать жителям в повседневных делах».

Смотрите, наш Ровер научился доставлять заказы Яндекс.Еды. Даже зима ему не помеха. pic.twitter.com/ArHlN6K1qJ — Яндекс (@yandex) December 9, 2020

В компании также заявили, что ровер полностью автономен, способен работать летом и зимой, в разную погоду, сам строить маршрут и объезжать препятствия.

«Он способен ездить по городским тротуарам со скоростью пешехода, может работать и летом, и зимой и выполнять заказы в разных погодных условиях», — цитирует TJ пресс-службу «Яндекса».

Яндекс.Ровер — робот-курьер, который предназначен для перевозки небольших грузов. Тестировать его в «Яндексе» начали еще осенью 2019 года. Сперва роверы доставляли посылки в штаб-квартиру компании в Москве, потом начали перевозить небольшие грузы в Сколково и продукты из «Яндекс.Лавки».