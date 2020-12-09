Умер актер МХАТ Александр Самойлов

После продолжительной болезни скончался актер театра Александр Самойлов. Ему было 68 лет.

После продолжительной болезни скончался актер театра Александр Самойлов. Ему было 68 лет.

Информация об этом печальном событии появилась на официальном сайте МХАТ им. Горького. На момент смерти ему было 68 лет. Причиной смерти стали осложнения болезни, с которой он боролся несколько лет.

В последнее время артист работал над спектаклем "Лавр" по роману Евгения Водолазкина, а также был задействован в пьесе "Вишневый сад" по произведению Антона Чехова.

Добавим, Самойлов родился в 1952 году в семье актеров. В 1977 году он окончил ГИТИС, после чего был принят в труппу театра имени Маяковского. В 1994 году артист стал работать во МХАТ имени М. Горького. Особенно он запомнился зрителям по ролям отца Захария ("Жизнь Клима Самгина" М. Горького), графа Эссекса ("Елизавета Английская" Ф. Брукнера), Миловзорова ("Без вины виноватые" А. Островского), а также Берлиоза ("Мастера и Маргарита" М. Булгакова).