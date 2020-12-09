Полицейские из Краснодара получили 54 млн рублей за сокрытие преступлений

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о раскрытии преступлений, которые совершала банда полицейских в Краснодарском крае.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин рассказал о раскрытии преступлений, которые совершала банда полицейских в Краснодарском крае.

Сотрудники правоохранительных органов собрали банду злоумышленников на вверенной им территории и совершали мошеннические действия на посту ДПС "Успенский" и на дороге Р-217 "Кавказ". Таким образом за четыре года они получили около 54 миллионов рублей взятками за то, что не привлекали лиц к уголовной и административной ответственности.

Преступления, в частности, были связаны с распространением алкогольной продукции по территории Краснодарского края, сообщил Бастрыкин. По уголовному делу проходят 15 должностных лиц. Следствие располагает достаточным объемом доказательств вины злоумышленников.