Марков: Армения проиграла Азербайджану информационную войну

Армения проиграла Азербайджану не только саму войну за Нагорный Карабах, но и информационную войну в российском пространстве, несмотря на то, что изначально имела там большое преимущество.

Армения проиграла Азербайджану не только саму войну за Нагорный Карабах, но и информационную войну в российском пространстве, несмотря на то, что изначально имела там большое преимущество.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook пишет российский общественный деятель и политолог Сергей Марков, подводя итоги прошедшей на площадке ТАСС дискуссии об армянско-азербайджанской информационной войне вокруг Карабаха.

По словам директора Института политических исследований, ответственность за поражение Армении в войне в личном и в политическом смысле лежит на армянском премьер-министре Николе Пашиняне. А главной ошибкой Еревана стала плохая связь с Москвой и отсутствие информационного штаба.

«Передать роль штаба информационной войны армянской диаспоре и проармянским политикам в России в Ереване не решились. Поэтому огромная проармянская информационная армия осталась без руководства, — подчеркивает Марков. — Константин Затулин и Маргарита Симонян справились бы с этой задачей намного лучше Пашиняна и его соросят».

Единственным удачным тезисом Армении, по мнению эксперта, было заявление, что армяне являются для России братским христианским народом. А вот армянский тезис, что Россия должна за Армению воевать, вызвал в российской среде лишь раздражение, считает политолог.

При этом Марков отмечает, что в российских новостных передачах армяно-азербайджанский конфликт освещался нейтрально, но в политических ток-шоу из-за влияния армянской диаспоры ощущался сильный проармянский крен. В то же время обе диаспоры – и армянская, и азербайджанская – в России вели себя очень сдержанно, так как российские власти были готовы не допустить никаких столкновений на своей территории.

Также Марков напомнил, что президент Азербайджана Ильхам Алиев разгромил армянского премьер Никола Пашиняна в эфире российского телеканала.

«Ильхам Алиев покорил всех прекрасным русским языком, высокой культурой речи и великолепным образованием. Пашинян с плохим русским языком на его фоне выглядел очень плохо», — отметил эксперт.

По его словам, с окончанием войны за Карабах информационная война не закончилась, она будет продолжаться. Наиболее острыми при этом остаются вопросы о роли Турции и о российско-турецких отношениях. А также в России многие уверены, что именно Соединенные Штаты Америки были зачинщиками войны за Карабах, поэтому антиамериканские настроения остаются очень сильны.

Напомним, обострение армяно-азербайджанского военного конфликта в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября 2020 года. Боевые действия продолжались до 9 ноября, когда Баку и Ереван при посредничестве Москвы подписали мирный договор, по условиям которого Азербайджану отошла часть территорий Карабаха.