Политолог рассказал, удастся ли Еревану и Баку наладить диалог после перемирия в НКР

По мнению эксперта, в ближайшем будущем это маловероятно.

Несколько дней назад МЧС России направило в Нагорно-Карабахскую Республику (НКР) группу спасателей. В их число вошли кинологи, пиротехники, связисты Рузского ЦОПУ (Центр обеспечения пунктов управления), психологи и специалисты Ногинского спасательного центра. Спецборт ИЛ-76 вылетел из Москвы 6 декабря 2020 года.

Боевые действия в регионе уже не ведутся, но напряжение между жителями Армении и Азербайджана до сих пор сохраняется. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» политолог, эксперт по Южному Кавказу Андрей Арешев рассказал, сможет ли Ереван наладить дипломатические связи с Баку и начать сотрудничать в ближайшем будущем.

«На данном этапе это просто невозможно. Совсем недавно закончились активные боевые действия, которые для Армении завершились, на их взгляд, поражением, с большими людскими и территориальными потерями. <…> Я думаю, что это очень серьезная проблема, связанная с геополитическим переделом региона. В будущем она будет только ухудшаться, ведь большая часть армянского населения едва ли готова пойти на экономическое и политическое сотрудничество с Азербайджаном», — заявил специалист.

Особенно эта проблема касается тех частей Нагорного Карабаха, где до сих пор проживают армяне. После окончания боевых действия значительная территория НКР перешла под контроль Азербайджана, однако помимо них туда также вошли и российские миротворцы, напомнил Арешев.

«То, что оставшиеся армяне примут гражданство Азербайджана – это что-то из области фантастики. Карта региона сейчас значительно перерисована, и в той части, которая осталась под контролем армянской стороны, активно работают российские миротворцы. Там восстанавливают мирную жизнь, и во многом этот процесс связан с Россией. Я думаю, что и политические вопросы в будущем будут решаться с учетом мнения Москвы и с опорой на миротворцев», — добавил спикер.

Андрей Арешев обратил внимание, что миротворцы из России выполняют «стабилизирующую роль» в Нагорном Карабахе. В будущем от восстановления поселений и помощи местным жителям Москва может перейти и к помощи на политической арене. Ведь страна заинтересована в мирной обстановке по периметру государственных границ.

Нагорно-Карабахская Республика уже много лет является камнем преткновения между Ереваном и Баку. Этот регион в феврале 1988 года вышел из состава Азербайджанской ССР. Страна потеряла контроль над автономией и семью прилегающими районам. Переговоры о мирном урегулировании конфликта ведутся в рамках Минской группы ОБСЕ с 1992 года.

Воскресное утро 27 сентября 2020 года в районе Нагорно-Карабахской Республики началось с эскалации боевых действий: между Арменией и Азербайджаном с новой силой разгорелся давний территориальный конфликт. Вечером 9 ноября над территорией Армении недалеко от азербайджанской границы был сбит российский вертолет Ми-24. Ответственность взял на себя Баку, который извинился перед Москвой и принес соболезнования семья двух погибших летчиков. Спустя несколько часов, президент России Владимир Путин объявил о полном прекращении огня и всех военных действий с 00:00 10 ноября 2020 года в НКР.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соответствующий документ. В нем сказано, что Армения и Азербайджан останавливаются на занятых ими позициях, а вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе размещается миротворческий контингент РФ.