Заведующую из Боткинской больницы отправили под арест до 7 февраля

Суд избрал меру пресечения для заведующей патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксаны Паклиной.

Суд избрал меру пресечения для заведующей патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксаны Паклиной.

Женщина отправится под домашний арест до 7 февраля 2021 года, сообщают в пресс-службе Пресненского суда. Паклину подозревают в получении взятки.

По версии следствия, взятку заведующей дал генеральный директор петербургского ООО "Центральный национальный биобанк" Алексей Подлубный.

Оксана Паклина является доктором медицинских наук. Она написала сотни научных работ, которые опубликовали в российских и иностранных СМИ.