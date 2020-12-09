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16:02   9 Декабря 2020
Происшествия

Заведующую из Боткинской больницы отправили под арест до 7 февраля

Заведующую из Боткинской больницы отправили под арест до 7 февраля

Суд избрал меру пресечения для заведующей патологоанатомическим отделением Боткинской больницы Оксаны Паклиной.

Женщина отправится под домашний арест до 7 февраля 2021 года, сообщают в пресс-службе Пресненского суда. Паклину подозревают в получении взятки.

По версии следствия, взятку заведующей дал генеральный директор петербургского ООО "Центральный национальный биобанк" Алексей Подлубный.

Оксана Паклина является доктором медицинских наук. Она написала сотни научных работ, которые опубликовали в российских и иностранных СМИ.

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#взятка #боткинская больница #Оксана Паклина

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