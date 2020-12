Как Техас пытается помочь Трампу «обратить вспять» результаты выборов

Штат Техас обратился в Верховный суд США, оспорив избирательный процесс в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

В борьбу с фальсификациями на прошедших президентских выборах в США ввязался штат Техас. В попытке «помочь» американскому лидеру Дональду Трампу генпрокурор штата Кен Пакстон подал иск непосредственно в Верховный суд США, оспорив избирательные процедуры в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Texas sues four states over election results in effort to help Donald Trump https://t.co/eY9MhNaPQh