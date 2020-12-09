Как Техас пытается помочь Трампу «обратить вспять» результаты выборов

Штат Техас обратился в Верховный суд США, оспорив избирательный процесс в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине.

В борьбу с фальсификациями на прошедших президентских выборах в США ввязался штат Техас. В попытке «помочь» американскому лидеру Дональду Трампу генпрокурор штата Кен Пакстон подал иск непосредственно в Верховный суд США, оспорив избирательные процедуры в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании и Висконсине. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Texas sues four states over election results in effort to help Donald Trump https://t.co/eY9MhNaPQh — The Guardian (@guardian) December 8, 2020

Почему обратились в Верховный суд?

В некоторых судебных разбирательствах штаты имеют право обращаться сразу в Верховный суд — высшее звено в американской судебной системе. Как правило, орган действует как апелляционный, но по ряду дел, которые касаются, например, дипломатов или споров между двумя и более штатов, он может работать как суд первой инстанции.

Несмотря на то, что Верховный суд может отказать в принятии таких дел по своему усмотрению, он, так или иначе, будет обязан рассмотреть иск техасцев, поскольку речь идет о будущем президенте страны. В этой связи авторы статьи указывают, что судебное дело, вероятно, будет еще и «долгосрочным».

Обращение штата Техас в суд означает последнюю юридическую попытку «обратить вспять проигрыш» Трампа своему оппоненту, демократу Джо Байдену, указывает The Guardian. Все дело в том, что сейчас суд имеет республиканское большинство — 6 против 3 судей. Причем трое из шести были назначены самим Трампом. Последней ставленницей президента в конце октября 2020 года стала 48-летняя Эми Кони Барретт.

Идеологическая расстановка в суде играет далеко не последнюю роль. Большинство той или иной партии станет решающим при принятии инстанцией важнейших решений. Вероятно, техасцы надеются, что оно сработает на этот раз.

К чему апеллируют техасцы?

В иске техасцы подчеркивают, что изменения, которые были внесены упомянутыми штатами на фоне пандемии коронавируса, противоречат Конституции страны. Напомним, в связи с пандемией увеличилось количество бюллетеней, посылаемых по почте.

В этих условиях Верховный суд Пенсильвании, к примеру, продлил на три дня срок приема голосов по почте, несмотря на противоречие Положению о выборщиках, принятому Законодательным собранием штата.

В свою очередь генпрокурор от лица Техаса обвинил избирательных чиновников в неспособности защитить голосование по почте от мошенничества. Так, они попросту уменьшили вес голосов, поданных в тех округах, где законно соблюдали избирательную структуру по Конституции, приводит The Guardian содержание иска.

Вместе с тем, избирательные комиссии подчеркнули, что никаких доказательств подобных фальсификаций, которые бы изменили результаты, обнаружено не было. А местные и федеральные власти назвали выборы «самыми безопасными в истории США».

Что требуют в Техасе?

Техас просит Верховный суд заблокировать подсчет голосов коллегии выборщиков в четырех штатах, которые в общей сложности могут принести тому или иному кандидату 62 голоса.

Британское издание напомнило, что на прошедших выборах Байден набрал 306 голосов выборщиков из необходимых для победы 270. Трамп же набрал 232 голоса.

Кроме того, техасцы требуют перенести крайний срок подачи голосов от коллегии выборщиков, который придется на 14 декабря. В этот день все ее 538 членов должны провести в столице каждого из штатов итоговое голосование по выборам президента и его заместителя. В их число входит 100 сенаторов и 435 членов Палаты представителей.

При этом в большинстве округов члены коллегии выборщиков обязаны голосовать в соответствии с волей большинства избирателей штата.

По мнению профессора юридического факультета Джорджтаунского университета Пола Смита, у Техаса нет законных оснований для подачи иска.

«Нет никакой возможности, чтобы штат Техас имел право жаловаться на то, как другие штаты подсчитали голоса и как они собираются отдать свои голоса выборщиков», — приводит издание слова Смита.

Ранее предвыборная кампания Дональда Трампа вела «безуспешные» судебные разбирательства в Джорджии, Мичигане, Пенсильвании, Висконсине и других штатах. Претензии были все те же — вероятное мошенничество на выборах. Судьи вне зависимости от партийной принадлежности, как правило, отклоняли иски Трампа.

Сам Верховный суд не раз подчеркивал, что возможность подавать иски от одного штата к другому действительно существует, однако пользоваться ею следует «скупо».

Президентские выборы в США прошли 3 ноября. Джо Байден объявил о своей победе, а профильное Управление по общим вопросам администрации США фактически объявило его избранным президентом. В свою очередь действующий американский лидер Трамп не признал своего поражения и обратился в суды с требованием пересчитать голоса.