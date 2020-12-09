Путин призвал решить проблему россиян, которым не хватает денег на еду

Президент России Владимир Путин считает недопустимой ситуацию, в которой людям не хватает денег на продукты питания.

Президент России Владимир Путин считает недопустимой ситуацию, в которой людям не хватает денег на продукты питания.

Российский лидер призвал обратить внимание на финансовое положение сограждан. Проблему людей, которым не хватает денег на еду, необходимо решить. Нельзя допустить ситуации, как в Советском Союзе, подчеркнул Путин. Президент уточнил, что имел в виду дефицит продуктов.

Глава государства обратил внимание на цены рынка. По мнению Путина, у россиян из-за этого недостаточно средств для приобретения товаров.