Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
15:17   9 Декабря 2020
Общество

Закон о правовом статусе бывших президентов приняли в Госдуме РФ

Закон о правовом статусе бывших президентов приняли в Госдуме РФ

Российские парламентарии приняли закон о неприкосновенности экс-главы государства и дополнительных гарантиях для членов его семьи.

Согласно закону, прекратившего свои полномочия президента РФ нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, сообщает "Парламентская газета".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#москва #госдума #закон о бывших президентах #неприкосновенность президента

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров