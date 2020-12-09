15:17 9 Декабря 2020Общество
Закон о правовом статусе бывших президентов приняли в Госдуме РФ
Российские парламентарии приняли закон о неприкосновенности экс-главы государства и дополнительных гарантиях для членов его семьи.
Российские парламентарии приняли закон о неприкосновенности экс-главы государства и дополнительных гарантиях для членов его семьи.
Согласно закону, прекратившего свои полномочия президента РФ нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, сообщает "Парламентская газета".