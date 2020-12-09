Закон о правовом статусе бывших президентов приняли в Госдуме РФ

Российские парламентарии приняли закон о неприкосновенности экс-главы государства и дополнительных гарантиях для членов его семьи.

Российские парламентарии приняли закон о неприкосновенности экс-главы государства и дополнительных гарантиях для членов его семьи.

Согласно закону, прекратившего свои полномочия президента РФ нельзя будет привлечь к уголовной или административной ответственности, сообщает "Парламентская газета".