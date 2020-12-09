Милонов посоветовал сажать в тюрьму за употребление наркотических веществ

Граждан России необходимо отправлять в специальную "лечебную" тюрьму за наркоманию, заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Граждан России необходимо отправлять в специальную "лечебную" тюрьму за наркоманию, заявил депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов.

Таким образом депутат прокомментировал предложение Общественной палаты РФ увеличить штрафы за употребление наркотических веществ. По его словам, за наркотическую зависимость необходимо отправлять людей в специальную "лечебную" тюрьму, а не увеличивать штрафы до 20-30 тысяч рублей.

"Вы у него штраф возьмете, а он потом ограбит кого-то, чтобы снова купить наркотики", — заявил Милонов.

Он отметил, что наркозависимый человек, даже лишенный некоторой суммы средств посредством штрафа, все равно представляет угрозу для общественности.