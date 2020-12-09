The New York Times: к 2025 году Россия станет гелиевой сверхдержавой

Журналисты американского издания отметили, что месторождения в Сибири позволят РФ снабжать гелием весь мир.

Россия может выйти в мировые лидеры про производству гелия. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT), согласно прогнозу которой через несколько лет этот газ без вкуса, запаха и цвета станет одним из самых востребованных товаров на глобальном рынке.

Сейчас в Сибири заканчивают строительство огромного производственного комплекса (в Ковыктинском месторождении). Газ оттуда имеет сложный состав: помимо метана и пропана в нем содержатся большие объемы гелия. Ценность и востребованность этого ресурса, по мнению аналитиков, вскоре может возрасти, ведь газ все чаще применяют при производстве сложного медицинского оборудования и космических аппаратов.

К примеру, жидкий гелий благодаря своим свойствам незаменим при создании ракетных двигателей и магнитно-резонансных томографов. Это самое холодное вещество на земле, температура кипения которого составляет минус 452 градуса по Фаренгейту (около минус 230 градусов Цельсия). Жидкий гелий никак не взаимодействует с другими газами и просто «не умеет» гореть.

Большую часть гелия в мире сейчас производят США и Катар, однако уже в следующем году Россия сможет потеснить их и стать крупнейшим экспортером этого ресурса, допускает NYT.

Гелий является конечным ресурсом. Обычно его считают всего лишь побочным продуктом природного газа, но постепенно гелий становится все более дефицитным ресурсом, ведь его вес (легче воздуха) не позволяет ему задерживаться на Земле. Гравитация не держит гелий, поэтому он всегда «стремится» в космос.

Как только Россия станет мировым экспортером гелия, она сможет значительно снизить цены на него, считает экономист и специалист в области химических веществ промышленного назначения из аналитической компании IHS Markit Майкл Далл. Однако уже через несколько лет продажа гелия затронет политику, как это в настоящий момент происходит в ОПЕК (организация стран-экспортеров нефти).

«Те геополитические риски, которые связаны с прекращением поставок и возможными перебоями в поставках, будут расти. Судя по тому, как сейчас растет спрос, гелий будет очень востребован», — заявил специалист.

Вице-президент Университета Миннесоты по научным исследованиям Кристофер Крамер полагает, что особое внимание стоит уделить именно жидкому гелию. Он циркулирует в аппаратах МРТ, охлаждая магниты, пока они проводят сканирование. В космосе он тоже незаменим: жидкий гелий используют для герметизации баков с ракетным топливом, ведь он остается газом даже при «космических» температурах.

С помощью этого невесомого газа люди разрабатывают компьютерные чипы, объяснил Крамер. Если когда-нибудь на земле начнут ходить поезда на магнитной подвеске, жидкий гелий сравнится в популярности с бензином.

«Люди начинают переживать из-за поставок гелия», - уверен ученый.

Российский газовый гигант «Газпром» сможет воспользоваться ситуацией, ведь Сибирь обладает одним из крупнейших неиспользованных запасов природного газа с высоким содержанием гелия. Канистры со сжиженным газом удобно транспортировать во Владивосток, а после через местный порт поставлять в Китай и на западное побережье США.

Перспективную область также подметили и в Катаре. NYT сообщает, что страна хочет строить новые заводы, а компании ищут свежие газовые месторождения в США, Канаде и Африке. Тем не менее перегнать Россию вряд ли удастся, подчеркнул аналитик и глава консалтинговой компании, специализирующейся на мировом рынке газа, Фил Корнблут. К 2025 году, когда завод в Сибири заработает на полную мощность, РФ будет производить около 30% от всего мирового гелия. «Газпром» достигнет этого без особого труда.

При этом могут пострадать производители, занимающиеся гелиевыми шарами. Оформление праздников по всему миру «съедает» около 10% от мирового запаса гелия ежегодно. Эксперты-химики из США называют гелий элементом, который находится под угрозой исчезновения. Впрочем, с таким количество газа, которым обладает Россия, продавцы гелиевых шаров тоже извлекут выгоду.

На других сырьевых рынках, где Россия является одним из ключевых поставщиков, в дело часто вмешивается политика. Решения Кремля часто зависят от сложных геополитических отношений. К примеру, газопровод «Северный поток — 2» вызывает недовольство в Вашингтоне. Проект должен соединить газовые месторождения России с Германией. В Белом доме уверены, что таким образом Европа не получает экономическую выгоду, а становится «зависимой» от России.