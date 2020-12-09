Похоронившая мать Яковлева трогательно рассказала об их взаимоотношениях

Актриса Алена Яковлева недавно проводила мать в последний путь. Знаменитость очень тяжело переживает смерть близкого человека и рассказала о своих взаимоотношениях с мамой.

Актриса Алена Яковлева недавно проводила мать в последний путь. Знаменитость очень тяжело переживает смерть близкого человека и рассказала о своих взаимоотношениях с мамой.

Матери Яковлевой Киры Андреевны не стало 5 декабря, убитая горем актриса пытается справиться с наплывом эмоций, вызванных кончиной родного человека.

Актриса на своей странице в Instagram опубликовала серию фотографий мамы и призналась, что она счастливый человек. Алена Юрьевна почти 60 лет прожила с матерью, и это, по ее мнению, настоящий подарок.

По ее словам, жизнь с мамой была порой полна противоречий и разногласий, но вместе с тем наполнена теплыми и трогательными моментами.

"Она всегда и была таковой — эталоном стиля, вкуса и красоты. Мужчины падали перед ней, а мы — родные — стояли перед ней навытяжку. Уважали, любили, побаивались и преклонялись. За ее гордость и честь, за чувство собственного достоинства, за непрощение предательства и справедливость", — написала 59-летняя актриса.

Она добавила, что в последнее время ее мать — железная леди — превратилась в нежного и любящего ребенка.

Яковлева с сожалением отметила, что борьба за жизнь матери, которая длилась 25 лет, закончилась ее поражением. По ее словам, Кира Андреевна уходила из жизни очень тяжело.