Песков пообещал принять меры после ЧП с "самолетом Судного дня"

После похищения оборудования из самолета Ил-80 примут меры для предотвращения подобных ситуаций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

После похищения оборудования из самолета Ил-80 примут меры для предотвращения подобных ситуаций. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля пообещал, что будут сделаны выводы после инцидента с "самолетом Судного дня". В связи с ЧП проведут расследование и постараются предотвратить аналогичные ситуации впредь, подчеркнул Песков в ответ на вопрос журналистов об усиленной охране подобных объектов.