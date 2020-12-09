СК накажет рестораторов Петербурга за игнорирование постановлений Беглова

Следственный комитет РФ пригрозил уголовными делами владельцам баров, ресторанов и кафе Санкт-Петербурга, которые работают в пандемию, несмотря на введенные ограничительные меры.

Следственный комитет РФ пригрозил уголовными делами владельцам баров, ресторанов и кафе Санкт-Петербурга, которые работают в пандемию, несмотря на введенные ограничительные меры.

В Петербурге на фоне пандемии коронавирусной инфекции введены ограничения на работу ночных заведений. Все рестораны могут функционировать исключительно до 23:00. Также власти ввели запрет на работу ресторанов и кафе в привычном режиме в новогодние праздники. Все это сделано для предотвращения распространения коронавируса нового типа.