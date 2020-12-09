Песков подтвердил разговор Путина с Меркель о Навальном

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Заместитель руководителя Администрации президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор.

Пресс-секретарь российского лидера заявил, что в ходе консультаций лидерами государств действительно была затронута тема российского блогера Алексея Навального, который на данный момент находится в Германии.

Ранее стало известно, что немецкие врачи не подтвердили факт отравления Навального "Новичком".