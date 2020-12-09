14:33 9 Декабря 2020Общество
Врач-пульмонолог назвал основные ошибки при лечении COVID-19
Пациентов с коронавирусом неправильно лечат, считает врач-пульмонолог Андрей Малявин.
Пациентов с коронавирусом неправильно лечат, считает врач-пульмонолог Андрей Малявин.
Назначение медиками большого количества лекарств пациентам с COVID-19, в том числе антибиотиков, считается грубой ошибкой, заявил Малявин. Антибиотики бесполезны при лечении коронавируса, так как это не бактериальная инфекция.
Также препараты противопоказано принимать в качестве профилактики заболевания, предупредил специалист. Малявин рассказал, что у многих больных с коронавирусом формируется суперинфекция, устойчивая к антибиотикам.