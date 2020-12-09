Текущий порядок медосвидетельствования водителей в РФ продлят на два года

Министерство здравоохранения России намерено продлить текущий порядок медицинского освидетельствования водителей.

Министерство здравоохранения России намерено продлить текущий порядок медицинского освидетельствования водителей.

Как отметили в ведомстве, порядок будет продлен до 1 января 2022 года. В пресс-службе ведомства сообщили, что соответствующий проект приказа подготовлен и в настоящее время проходит необходимые юридические процедуры.

Ранее Министерство здравоохранения России выпустило приказ, согласно которому стоимость медицинской справки для автомобилистов вырастет до 8-–10 тысяч рублей. Причина — в двух обязательных тестах на алкоголизм и наркоманию.