14:26 9 Декабря 2020Происшествия
"Я вряд ли оправлюсь": Ефремов о жизни после ДТП
Осужденный за аварию со смертельным исходом Михаил Ефремов рассказал, как ему предстоит жить после ДТП на Садовом кольце.
Осужденный за аварию со смертельным исходом Михаил Ефремов рассказал, как ему предстоит жить после ДТП на Садовом кольце.
Актер написал письмо младшему сыну погибшего водителя Захарова. Ефремов извинился перед Валерием Захаровым и сказал, что одна часть жизни артиста "безвозвратно закончена".
"Я вряд ли оправлюсь, вряд ли смогу вновь работать по своей в общем-то веселой профессии", — написал Ефремов.