14:18 9 Декабря 2020Общество
Песков раскритиковал решение петербургских рестораторов протестовать
Решение петербургских рестораторов протестовать против запрета на работу в новогодние праздники ввиду пандемии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Решение петербургских рестораторов протестовать против запрета на работу в новогодние праздники ввиду пандемии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Официальный представитель Кремля назвал ситуацию "сопротивлением людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности". По словам Пескова, эпидемиологическая обстановка в Северной столице сейчас находится у красной черты.
Власти города прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Поэтому протесты рестораторов пресс-секретарь российского лидера считает проявлением неуважения к гражданам.