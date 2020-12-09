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14:18   9 Декабря 2020
Общество

Песков раскритиковал решение петербургских рестораторов протестовать

Песков раскритиковал решение петербургских рестораторов протестовать

Решение петербургских рестораторов протестовать против запрета на работу в новогодние праздники ввиду пандемии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал ситуацию "сопротивлением людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности". По словам Пескова, эпидемиологическая обстановка в Северной столице сейчас находится у красной черты.

Власти города прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Поэтому протесты рестораторов пресс-секретарь российского лидера считает проявлением неуважения к гражданам.

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#песков #протесты #рестораны

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