Песков раскритиковал решение петербургских рестораторов протестовать

Решение петербургских рестораторов протестовать против запрета на работу в новогодние праздники ввиду пандемии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Решение петербургских рестораторов протестовать против запрета на работу в новогодние праздники ввиду пандемии прокомментировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля назвал ситуацию "сопротивлением людям, жизнь которых они собираются подвергнуть опасности". По словам Пескова, эпидемиологическая обстановка в Северной столице сейчас находится у красной черты.

Власти города прикладывают все усилия, чтобы стабилизировать ситуацию. Поэтому протесты рестораторов пресс-секретарь российского лидера считает проявлением неуважения к гражданам.