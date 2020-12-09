В МИД РФ подчеркнули важность недопустимости ядерной войны

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает важным подтвердить недопустимость ядерной войны.

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает важным подтвердить недопустимость ядерной войны.

Специальный представитель президента США Маршал Биллингсли ранее заявил, что ни один президент Соединенных Штатов не должен подписывать с Россией заявление о недопустимости ядерной войны.

По словам американского чиновника, ядерная доктрина РФ "носит провокационный характер" и якобы предусматривает применение ядерного оружия.