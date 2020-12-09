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14:00   9 Декабря 2020
Политика

В МИД РФ подчеркнули важность недопустимости ядерной войны

В МИД РФ подчеркнули важность недопустимости ядерной войны

Заместитель главы внешнеполитического ведомства РФ Сергей Рябков заявил, что Россия считает важным подтвердить недопустимость ядерной войны.

Специальный представитель президента США Маршал Биллингсли ранее заявил, что ни один президент Соединенных Штатов не должен подписывать с Россией заявление о недопустимости ядерной войны.

По словам американского чиновника, ядерная доктрина РФ "носит провокационный характер" и якобы предусматривает применение ядерного оружия.

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#рябков #мид рф #ядерное оружие

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