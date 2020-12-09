Facebook будет платить темнокожим пользователям за трансляции видеоигр

Цель программы — поддержать создателей медиаконтента.

Темнокожие пользователи Facebook, ведущие онлайн-трансляции на специализированном сервисе соцсети Facebook Gaming, будут получать постоянные денежные выплаты от администрации площадки в рамках недавно анонсированной программы Black Gaming Creator.

Помимо денег участники программы получат и другие преимущества: ранний доступ к продуктам компании, приглашения на все мероприятия соцсети, а также дополнительную поддержку сообщества и наставничество.

«Стриминг игр объединяет людей мощным способом благодаря общей страсти к играм, и мы надеемся побудить больше людей выражать свое творчество через игры», - сказал Лео Олебе, главный директор по партнерским отношениям с играми в Facebook.

Цель программы — поддержать темнокожих, чтобы стриминг мог стать их основным заработком. Для этих целей компания выделила $10 млн на несколько лет. Размер выплат будет варьироваться в зависимости от качества контента и количества аудитории.

Ранее движение Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны») задумалось об очистке рядов от белых.