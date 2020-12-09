Автор белорусского Telegram-канала раскрыл методы борьбы с фейками Запада

Один из основателей белорусского Telegram-канала "Земля наша" рассказал о борьбе с пропагандой Запада в целях недопущения Майдана в стране.

Один из основателей белорусского Telegram-канала "Земля наша" рассказал о борьбе с пропагандой Запада в целях недопущения Майдана в стране.

Создатели канала поставили перед собой цель рассказать жителям Белоруссии о негативных последствиях майдана в соседней Украине. Они также разоблачают фейки оппозиции и формируют собственную информационную повестку.

Также администратор интернет-ресурса рассказал, что изначально самым главным оказалось определиться с верной стратегией. В итоге было решено доносить подписчикам точку зрения властей Белоруссии, пропагандировать мир и стабильность в стране, разоблачать фейки оппозиционеров.

Авторы "Земли нашей" борются с пропагандой Запада собственными силами, однако приветствуют помощь аудитории из России и Украины и просят жителей этих стран подписываться на их Telegram-канал, передает "Журналистская правда".