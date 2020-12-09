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13:50   9 Декабря 2020
Политика

Западные эксперты рассекретили схему снабжения ИГ в Сирии

Западные эксперты рассекретили схему снабжения ИГ в Сирии

Британский Центр мониторинга применения оружия в горячих точках рассказал, как террористов запрещенной в РФ организации ИГ снабжали боеприпасами в Сирии с 2014 по 2017 год.

В документе рассказывается, что террористов снабжали не только оружием, но и беспилотниками, а также прекурсорами для изготовления взрывчатки.

Схема состояла из трех этапов. За пределами Ирака и Сирии были созданы подставные компании, через которые террористы заказывали продукцию двойного назначения. После этого приобретенную для террористов технику перебрасывали в Сирию через населенные пункты Турции около сирийского поселка Телль-Абъяд, который контролировали ИГ. Радикальные исламисты смогли подкупить турецких пограничников и наладить поставки на контролируемые террористами территории.

Финальным этапом стало распространение полученных товаров по мастерским, где террористы изготавливали вооружение, создавали ударные беспилотники, самодельные взрывчатые устройства и гранатометы, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

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#сирия #иг #террористы

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