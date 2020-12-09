Более 80 млн человек в мире покинули дома из-за преследований и конфликтов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало отчет о количестве людей, которые покинули свои дома из-за вооруженных конфликтов.

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало отчет о количестве людей, которые покинули свои дома из-за вооруженных конфликтов.

Согласно данным, число вынужденно перемещенных лиц в мире превысило 80 млн. Также в статистику вошли граждане, которые покинули дома вследствие преследований и нарушений прав человека. В докладе сказано, что 45,7 млн являются внутренне перемещенными лицами, 29,6 млн беженцами и 4,2 просителями убежища. По данным экспертов, на это повлияло усложнение ситуации в нескольких странах.

Кроме того, ведомство сообщило о сокращении количества апатридов в мире благодаря приобретению или подтверждению гражданства в России, Таджикистане и Узбикестане.