Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:40   9 Декабря 2020
Политика

Более 80 млн человек в мире покинули дома из-за преследований и конфликтов

Более 80 млн человек в мире покинули дома из-за преследований и конфликтов

Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) опубликовало отчет о количестве людей, которые покинули свои дома из-за вооруженных конфликтов.

Согласно данным, число вынужденно перемещенных лиц в мире превысило 80 млн. Также в статистику вошли граждане, которые покинули дома вследствие преследований и нарушений прав человека. В докладе сказано, что 45,7 млн являются внутренне перемещенными лицами, 29,6 млн беженцами и 4,2 просителями убежища. По данным экспертов, на это повлияло усложнение ситуации в нескольких странах.

Кроме того, ведомство сообщило о сокращении количества апатридов в мире благодаря приобретению или подтверждению гражданства в России, Таджикистане и Узбикестане.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#оон #беженцы #мир

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров