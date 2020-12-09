Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
13:40   9 Декабря 2020
Общество

Названа еще одна неуязвимая перед COVID-19 категория людей

Названа еще одна неуязвимая перед COVID-19 категория людей

Люди, у которых наблюдается высокий уровень интерферонов, могут быть устойчивы к коронавирусу, заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Людей, у которых организм вырабатывает интерферон в большом количестве, можно назвать устойчивыми как к коронавирусу, так и ко всем РНК-содержащим вирусам, дополнил Гинцбург.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#интерферон #коронавирус #гинцбург

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров