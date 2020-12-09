13:40 9 Декабря 2020Общество
Названа еще одна неуязвимая перед COVID-19 категория людей
Люди, у которых наблюдается высокий уровень интерферонов, могут быть устойчивы к коронавирусу, заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Люди, у которых наблюдается высокий уровень интерферонов, могут быть устойчивы к коронавирусу, заявил глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург.
Людей, у которых организм вырабатывает интерферон в большом количестве, можно назвать устойчивыми как к коронавирусу, так и ко всем РНК-содержащим вирусам, дополнил Гинцбург.