Украина передумала вводить обещанные ЕС и США санкции против Белоруссии

Украина не стала вводить санкции против чиновников Белоруссии из-за президентских выборов в республике по примеру Европейского союза (ЕС) и США.

Украина не стала вводить санкции против чиновников Белоруссии из-за президентских выборов в республике по примеру Европейского союза (ЕС) и США.

Об этом сказано в ответе Офиса лидера Украины на запрос журналистов "Українських Новин". Кроме того, в документе отмечается, что вопрос о введении ограничительных мер "в связи с фальсификацией выборов и нарушениями прав человека" находится в состоянии рассмотрения.

Согласно законодательству Украины, решение принимается Советом нацбезопасности и обороны и вводится в действие указом лидера государства.

Однако украинский министр иностранных Дмитрий Кулеба, несмотря на обещания вслед за ЕС и США ввести санкции в отношении чиновников Белоруссии, передумал и выступил против ограничений.