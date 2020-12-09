В России поддержали борьбу депутата Рабиновича против кабалы МВФ

Экономист Василий Колташов оценил слова депутата Верховной Рады Вадима Рабиновича о том, что МВФ «под видом помощи убил экономику» страны.

Украине необходимо «выгнать из страны» Международный валютный фонд (МВФ), поскольку организация под видом помощи фактически убивает украинскую экономику. Об этом в эфире канала NewsOne заявил депутат Верховной Рады, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадим Рабинович.

По мнению политика, помощь со стороны международных финансовых организаций предоставляется Киеву на несправедливых условиях. Так, в страну пришли «завоеватели, которые под видом помощи убили ее экономику», а граждане фактически стали «дешевыми развитыми рабами», констатировал депутат.

«Международному валютному фонду мы нужны как дойная корова: забрать землю, убить промышленность», — заявил Рабинович.

С украинским депутатом согласен экономист, директор Института нового общества Василий Колташов. В беседе с «Политикой Сегодня» он подчеркнул, что в истории еще не было государства, помощь которому от МВФ привела бы к экономическому процветанию.

«Все приходят к разорению, упадку, периферийности. Проблема в том, что это было известно всегда. По крайней мере, это не секрет последние 30 лет. Однако украинские власти не руководствовались интересами ни экономического развития страны, ни своего общества. Поэтому МВФ и держит страну сейчас достаточно крепко», — полагает экономист.

Колташов считает, что украинским властям необходимо не только «выгнать» организацию из страны, объявив дефолт по своим обязательствам, но и отказаться от ее политических требований.

«Потому что это не обычный кредитор, а тот, который диктует вам политическую программу. И вообще контролирует все ваши действия в экономике», — утверждает собеседник агентства.

Отказ от международного финансирования неизбежно подтолкнет Украину к сотрудничеству с Россией, продолжил эксперт. А в скором времени может встать вопрос о соединении двух государств, полагает Колташов.

«И чем дальше — тем больше. Теснее и теснее. Восстанавливать все экономические отношения и не оглядываться на то, чей Крым, потому что в принципе через какое-то время можно будет говорить о воссоединении Украины с Россией. Поэтому МВФ — это не просто разоритель, но и гарант ее обособленности от России. По сути, господство МВФ означает только одно — вы будете беднеть, ваша экономика будет деградировать, ваше государство будет находиться под внешним управлением, но зато вы будете в постоянном конфликте с Россией», — объяснил собеседник ПС.

Ликвидация зависимости от МВФ позволит Украине начать решать свои проблемы самостоятельно, а не увеличивать их, считает экономист. В противном случае Киев рискует получит колониальную зависимость от фонда.

«МВФ создает кабалу — предоставляет кредиты, диктует политические требования и в результате налоговая зависимость от Запада только возрастает. А это фактически статус полуколонии. Но МВФ стремится добиться того, чтобы это был статус полной колонии. Одна из задач — разрушить крупный и часть среднего бизнеса на Украине, чтобы эти ниши были заняты транснациональными компаниями, прежде всего, западными. Это касается и продажи земли, чтобы ей владели иностранные компании», — подытожил экономист.

Ранее МВФ отказался выделить Украине чрезвычайную финансовую помощь на покрытие дефицита бюджета. Об этом в эфире телеканала «1+1» сообщил глава Минфина Сергей Марченко.

МВФ отказал Украине в экстренной финансовой помощи https://t.co/Qg6zWTDzOh pic.twitter.com/MTSt7DDoAR — РИА Новости (@rianru) November 28, 2020

Киев попросил организацию задействовать инструмент Emergency finance (экстренное финансирование - англ.), согласно которому государству выделяется помощь при серьезных проблемах. Но фонд указал, что будет работать с Украиной исключительно в рамках существующей программы.

«Уважаемая Украина, у вас есть программа, мы по этой программе готовы сотрудничать. Мы сейчас не рассматриваем для вас Emergency finance», — привел Марченко ответ МВФ.

О том, сколько бюджетных средств не хватает сегодня Киеву, говорил зампредседателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Верховной рады Ярослав Железняк. По его словам, дефицит из-за того, что правительство «в марте решило жить на широкую ногу», составил порядка 40 млрд гривен (1,4 млрд долларов).

Железняк выразил уверенность, что покрыть такую «огромную дыру» не получится за счет траншей МВФ, Всемирного банка или Евросоюза, поскольку денег Украине никто из них не предоставит. Сейчас у государства есть средства только на зарплаты, пенсии, внешний госдолг и часть оборонных проектов.

В июне 2020 года МВФ утвердил новую 18-месячную программу для Украины Stand-by. В первую очередь, она направлена на поддержание макроэкономической и финансовой стабильности страны. Также программа подразумевает возможность получения финансовой поддержки от других международных партнеров, например, от Всемирного банка или Европейского Союза.

Общий объем кредитных средств составит 5 млрд.долларов. Первый транш Украина получила 12 июня в размере 2,1 млрд долларов от МВФ.