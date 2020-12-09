Госдума рассмотрит закон о неразглашении данных правоохранителей и военных

Закон о конфиденциальности сведений правоохранителей и военнослужащих внесли в Госдуму депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин.

Закон о конфиденциальности сведений правоохранителей и военнослужащих внесли в Госдуму депутаты Василий Пискарев, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин.

Авторы отметили, что проект предполагает поправки в федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" и введение запрета на разглашение информации о такой деятельности. Соответствующие данные могут предать гласности только с разрешения самих сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

Также депутаты уточнили, что запрет на разглашение сведений об оперативно-розыскной деятельности не коснется информации, раскрытой на судебном заседании.

Ранее Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности признания физических лиц иностранными агентами. Такие лица не смогут занимать должности на государственной службе.