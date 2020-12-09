13:20 9 Декабря 2020Происшествия
СК назвал личные счеты причиной убийства Япончика
Давняя личная неприязнь подтолкнула вора в законе Илью Симонию к организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.
Давняя личная неприязнь подтолкнула вора в законе Илью Симонию к организации убийства криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.
Конфликт между криминальными авторитетами произошел еще в 1980-е годы. Тогда Япончик и Симония отбывали наказание в одной колонии, заявили представители ведомства.
В 2009 году вор решил организовать убийство Иванькова и собрал для этого людей. Сейчас все лица, причастные к совершению преступления, установлены, пишет ФАН.
В Япончика выстрелили из снайперской винтовки, когда тот выходил из ресторана "Тайский слон" в Москве. От полученного ранения криминальный авторитет скончался.