"Пытается пропиариться": Пригожин о словах Кара-Мурзы по санкциям

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает абсурдом возможность его включения в санкционный список США после заявлений журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Петербургский бизнесмен Евгений Пригожин считает абсурдом возможность его включения в санкционный список США после заявлений журналиста Владимира Кара-Мурзы.

Предприниматель ответил на запрос редакции РИА "Накануне.RU" с просьбой прокомментировать слова Кара-Мурзы о том, что он считает необходимым введение новых санкций против Пригожина. По словам бизнесмена, не стоит предполагать, что у журналиста есть подобное влияние на власти США.

"Предполагать, что у Кара-Мурзы есть хоть какое-то влияние на Госдеп США, точно так же нелепо, как верить в то, что если я обращусь в Госдуму РФ и попрошу включить в санкции Микки Мауса, Брежнева, Буратино и Эйфелеву башню, то это произойдет. Это полный абсурд", — цитирует предпринимателя пресс-служба компании "Конкорд".

Пригожин придерживается мнения, что Кара-Мурза относится к той категории людей, которые никому не интересны, однако пытаются напомнить о себе в обществе за счет заметных личностей и событий.

"Просто есть категория людей, которые никому не интересны. Поэтому они пытаются использовать различные громкие сюжеты и громкие имена для того, чтобы хайпануть и заработать на этом очки. К таким и относится Кара-Мурза, который, кстати, справедливости ради, раньше был неплохим журналистом. Но очень давно", — заявил бизнесмен.

Кара-Мурзу предприниматель считает выставленным из России американским шпионом, который теперь оказался неинтересен и США. Поэтому журналист продолжает попытки обратить на себя внимание. Происходящее Пригожин сравнил с ситуацией в анекдоте.

"Это примерно как в анекдоте про неуловимого Джо: "Два ковбоя сидят у салуна. — Билли, это кто там на лошади гарцует? — А, да это Неуловимый Джо. — Что, его реально никто поймать не может? — Просто он никому на *** не нужен!" — привели в пресс-службе компании слова Пригожина.

Бизнесмен также резюмировал, что готов предложить Кара-Мурзе руку помощи, как ранее делал в отношении блогера Алексея Навального, юриста ФБК (признан иноагентом в РФ) Любови Соболь и других личностей.

"Я, упоминая Кара-Мурзу, тем не менее, протягиваю ему руку помощи, точно так же, как до этого протягивал ее Соболь, Навальному, Олевскому и другим абсолютно никчемным людям", — сообщил Пригожин.

Совет Европы тем временем принял к рассмотрению заявление предпринимателя о его исключении из санкционного списка по Ливии. Пригожину уже предоставили в соответствии с принятой процедурой Евросоюза документы, на основании которых принималось решение о введении санкций против него.