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13:08   9 Декабря 2020
Происшествия

ФСБ пресекла вооруженное нападение юноши на учебное заведение

ФСБ пресекла вооруженное нападение юноши на учебное заведение

Нападение подростка на учебное заведение в Туле было предотвращено силами Федеральной службы безопасности, передает Центр общественных связей ФСБ.

Местный житель планировал организовать вооруженное нападение: у него изъяли обрез охотничьего ружья, а также материалы о похожих преступлениях, которые его и подтолкнули.

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия возбуждено следственным управлением УМВД РФ по Туле. К тому же, обсуждается дополнительная процессуальная квалификация действий подростка, добавили заявили в службе безопасности.

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#фсб #нападение #оружие #тула #подросток

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