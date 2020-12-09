ФСБ пресекла вооруженное нападение юноши на учебное заведение

Нападение подростка на учебное заведение в Туле было предотвращено силами Федеральной службы безопасности, передает Центр общественных связей ФСБ.

Нападение подростка на учебное заведение в Туле было предотвращено силами Федеральной службы безопасности, передает Центр общественных связей ФСБ.

Местный житель планировал организовать вооруженное нападение: у него изъяли обрез охотничьего ружья, а также материалы о похожих преступлениях, которые его и подтолкнули.

Уголовное дело о незаконном приобретении и хранении оружия возбуждено следственным управлением УМВД РФ по Туле. К тому же, обсуждается дополнительная процессуальная квалификация действий подростка, добавили заявили в службе безопасности.