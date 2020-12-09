Работы по прокладке "СП-2" в немецких вода состоятся в декабре

Укладку "Северного потока — 2" в немецких водах планируют в декабре, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Укладку "Северного потока — 2" в немецких водах планируют в декабре, сообщил глава австрийской OMV Райнер Зеле.

Продолжение прокладки согласовали на декабрь, так как в январе процесс будет невозможен из-за природного фактора, объяснил Зеле в ходе выступления на российско-германской экономической конференции. Германское Федерально ведомство по судоходству и гидрографии сообщило, что работы согласованы с 5 по 31 декабря.

Активность по погрузке труб и подготовка к продолжению укладки отмечается в портах Зассница и Мукрана. Однако с какой скоростью будет происходить процесс неизвестно, дополнил Зеле.