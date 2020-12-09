Психолог объяснил повышенный интерес россиян к оружию в пандемию

В определенные моменты спрос на карабины и ружья превышал предложение. Психолог Евгений Фомин не видит опасности в такой тенденции.

Россияне стали активно покупать стрелковое оружие с начала пандемии коронавируса. Как сообщил гендиректор предприятия ORSIS Валерий Новоселов в интервью РИА Новости, в 2020 году спрос на гражданскую продукцию превысил тысячу единиц оружия, временами желающих купить его было больше, чем предложения на рынке.

Валерий Новоселов предполагает, что ажиотажный спрос связан с ростом тревожных настроений и неопределенности, которые возникли в обществе на фоне пандемии. Врач-психолог Евгений Фомин согласен с такой точкой зрения.

«Все люди знают историю нашего государства — это череда войн с короткими промежутками мира. Люди, попадая в такую кризисную ситуацию, как пандемия, ожидают, что она может вылиться в определенную нестабильность гражданского общества: социальную, экономическую, привести к росту конфликтов. Люди помнят историю и хотят себя обезопасить таким образом. В кризисные ситуации власть может быть размыта в плане применения силы. Сейчас у нас монополия на силу у МВД и правительства, а в кризис монополия может расширяться», — рассказал Фомин в комментарии «Политике Сегодня».

Директор предприятия-производителя отмечал, что россияне особенно интересуются карабином AR-15 калибра 366 TKM, также высок спрос на охотничьи карабины типа Hunter калибра 308 Win. Евгений Фомин, который сам владеет охотничьим оружием, впрочем, исключил массовый всплеск конфликтов со стрельбой.

«На руках у людей огромное количество оружия и боеприпасов. Я знаю, что люди еще с начала пандемии скупали патроны. Каждый раз, приходя и продлевая разрешение на оружие, я вижу эти списки. У людей бывает по несколько единиц оружия, по пять стволов, по десять, несколько разных видов, в том числе и травматическое оружие. Но при этом обилии эксцессы происходят крайне редко. Статистическая выборка по преступлениям крайне низкая», — заверил эксперт.

Россияне в пандемию коронавируса стали активнее закупать оружие В некоторые моменты спрос превышал предложение.https://t.co/TEefi8WNdI pic.twitter.com/yGliFfuKbN — Российское информационное агентство LIVE24 (@rialive24) December 9, 2020

Психолог привел в пример США, где оружием владеет почти половина населения. По его мнению, громкие случаи со стрельбой в людных местах — это, скорее, исключение. На подобные преступления идут только психически нездоровые люди.

«На преступность людей толкает жесткая кризисная ситуация — война или голод. В нормальной жизни оружие применяют люди с психическими патологиями: шизофреники, психопаты. А события, похожие на "Колумбайн" (массовое убийство в школе "Колумбайн", совершенное двумя подростками - прим.ред.) — это мода. Образ парней, которые первыми устроили стрельбу в школе, очень тиражировался в сети — это такой бунтарь-подросток в кожаном плаще с дробовиком. Мечта девочки-подростка», — резюмировал эксперт.

Компания «Промтехнология» (бренд ORSIS) является разработчиком и производителем высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой создавался первый снайперский комплекс «Точность». Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии, а также службы безопасности президента России. Источник: https://live24.ru/v-strane/41253-rossijane-stali-aktivnee-zakupat-grazhdanskoe-oruzhie-v-pandemiju.html © Российское информационное агентство LIVE24

Компания «Промтехнология» (бренд ORSIS) является разработчиком и производителем высокоточной винтовки ORSIS Т-5000, на базе которой создавался первый снайперский комплекс «Точность». Ее различные модификации стоят на вооружении ФСО, Росгвардии, а также службы безопасности президента России. Источник: https://live24.ru/v-strane/41253-rossijane-stali-aktivnee-zakupat-grazhdanskoe-oruzhie-v-pandemiju.html © Российское информационное агентство LIVE24

На сегодня в России разрешено приобретать огнестрельное оружие только при наличии справок от психиатра и нарколога, после прохождения специального обучения, получения лицензии. Также необходимо иметь специальное место для хранения оружия, защищенное от третьих лиц. Это один из обязательных пунктов при выдаче разрешения.