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12:37   9 Декабря 2020
Общество

Попова: COVID-19 в два раза быстрее распространяется в городах-миллионниках

Попова: COVID-19 в два раза быстрее распространяется в городах-миллионниках

COVID-19 в российских мегаполисах распространяется в два раза активнее, чем в среднем по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Приблизительно в два раза интенсивный показатель на 100 тыс. населения выше в больших городах, подчеркнула она 9 декабря. По словам главы ведомства, в нынешней ситуации нельзя сбрасывать со счетов урбанистический фактор как фактор эпидемического риска.

"Здесь нужны новые подходы, которые защитят население больших городов от распространения любой — и сегодня действующей инфекционной угрозы, и, безусловно, в перспективе", — добавила Попова.

За минувшие сутки в России от COVID-19 вылечились 26 266 человек. Общее число победивших болезнь достигло 2 007 792, приводит телеканал "360" данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

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#попова #пандемия #коронавирус

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