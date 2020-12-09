Попова: COVID-19 в два раза быстрее распространяется в городах-миллионниках

COVID-19 в российских мегаполисах распространяется в два раза активнее, чем в среднем по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

COVID-19 в российских мегаполисах распространяется в два раза активнее, чем в среднем по стране, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Приблизительно в два раза интенсивный показатель на 100 тыс. населения выше в больших городах, подчеркнула она 9 декабря. По словам главы ведомства, в нынешней ситуации нельзя сбрасывать со счетов урбанистический фактор как фактор эпидемического риска.

"Здесь нужны новые подходы, которые защитят население больших городов от распространения любой — и сегодня действующей инфекционной угрозы, и, безусловно, в перспективе", — добавила Попова.

За минувшие сутки в России от COVID-19 вылечились 26 266 человек. Общее число победивших болезнь достигло 2 007 792, приводит телеканал "360" данные оперативного штаба по мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.