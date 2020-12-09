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12:34   9 Декабря 2020
Политика

Токио не комментирует подписание Путиным законов об отчуждении территорий РФ

Токио не комментирует подписание Путиным законов об отчуждении территорий РФ

Власти Японии не комментируют подписание главой РФ Владимиром Путиным пакета законов, который устанавливает наказание в виде лишения свободы за отчуждение части территорий России.

Об этом рассказал генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като во время пресс-конференции. Пакет законов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет.

"Мы в курсе, что Путин подписал соответствующий закон, однако я воздержусь от комментариев по поводу зарубежного законодательства. Перед этим в июле в российскую Конституцию была внесена поправка о запрете на отчуждение территорий", — заявил он.

Кроме того, Като добавил, что японское правительство собирается продолжать вести упорный диалог на основе базовой позиции старны, которая заключается в стремлении подписать мирный договор "после решения территориальной проблемы". Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать подписание закона Путиным.

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#путин #япония #Като

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