Токио не комментирует подписание Путиным законов об отчуждении территорий РФ

Власти Японии не комментируют подписание главой РФ Владимиром Путиным пакета законов, который устанавливает наказание в виде лишения свободы за отчуждение части территорий России.

Власти Японии не комментируют подписание главой РФ Владимиром Путиным пакета законов, который устанавливает наказание в виде лишения свободы за отчуждение части территорий России.

Об этом рассказал генеральный секретарь кабмина Японии Кацунобу Като во время пресс-конференции. Пакет законов предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 лет.

"Мы в курсе, что Путин подписал соответствующий закон, однако я воздержусь от комментариев по поводу зарубежного законодательства. Перед этим в июле в российскую Конституцию была внесена поправка о запрете на отчуждение территорий", — заявил он.

Кроме того, Като добавил, что японское правительство собирается продолжать вести упорный диалог на основе базовой позиции старны, которая заключается в стремлении подписать мирный договор "после решения территориальной проблемы". Таким образом он ответил на просьбу журналистов прокомментировать подписание закона Путиным.