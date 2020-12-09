Ширвиндт вылечился от коронавируса

Художественный руководитель московского Театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с супругой был госпитализирован 25 ноября. У обоих была диагностирована легкая форма COVID-19.

Художественный руководитель московского Театра сатиры Александр Ширвиндт вместе с супругой был госпитализирован 25 ноября. У обоих была диагностирована легкая форма COVID-19.

Худрук Московского академического театра сатиры Александр Ширвиндт пошел на поправку и выписан из больницы. Об этом сообщил директор театра Мамед Агаев.

"Александра Анатольевича и его супругу выписали из больницы, они едут домой", — сказал Агаев.

Ширвиндт был госпитализирован в больницу вместе с супругой в конце ноября с диагностированным коронавирусом. Как ранее сообщал сын артиста, телеведущий Михаил Ширвиндт, форма заболевания была легкой и не требовала госпитализации, однако решение лечиться под контролем медиков в 52-й больнице было принято в силу возраста Ширвиндта-старшего и его супруги.

Александр Ширвиндт весной отметил двойной юбилей — 50 лет в Театре сатиры и 20 лет на посту художественного руководителя.