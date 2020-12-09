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12:13   9 Декабря 2020
Происшествия

Информацию о махинациях с закупками прокомментировали в Росгвардии

Информацию о махинациях с закупками прокомментировали в Росгвардии

Представитель Росгвардии Валерий Грибакин дал комментарий относительно уголовного дела о хищениях при закупке обмундирования.

Он заявил, что вся информация, на основании которой военные следователи возбудили уголовное дело, была собрана службой безопасности Росгвардии. Речь идет о закупках, которые проводились под руководством экс-замглавы ведомства Сергея Милейко.

По данным следствия, он приобретал некачественное обмундирование по завышенным ценам, в результате чего бюджету Росгвардии был нанесен ущерб в размере 680 млн рублей. Сейчас Милейко проходит по делу о мошенничестве в качестве подозреваемого, он не признал вину.

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#хищения #росгвардия #закупки

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