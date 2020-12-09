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12:07   9 Декабря 2020
Происшествия

Кражу с "самолета Судного дня" расследуют в Таганроге

Кражу с "самолета Судного дня" расследуют в Таганроге

СК РФ по Таганрогу возбудил уголовное дело по поводу ограбления находящегося на модернизации Ил-80.

Злоумышленники похитили из "самолета Судного дня" 39 радиостанционных блоков и еще пять плат из них. Общая сумма ущерба составила более миллиона рублей, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Об ограблении заявил начальник службы авиационной безопасности акционерного общества "Таганрогский авиационный научно-технический комплекс (ТАНТК) им. Г.М. Бериева". На борт воздушного судна воры проникли путем взлома грузового люка.

По версии следствия, к краже могут быть причастны лица, имевшие доступ к территории аэродрома Таганрог-Южный, где стоит летающая машина.

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