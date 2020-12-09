Большинство россиян хотят отдыхать 31 декабря

Участники опроса объяснили это желанием посвятить день подготовке к Новому году.

Большинство россиян хотели бы, чтобы 31 декабря 2020 года объявили выходным днем. В основном за решение выступают жители Петербурга, Челябинска и Нижнего Новгорода. Таковы результаты исследовании онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob.

Выяснилось, что 80% опрошенных (83% женщин и 76% мужчин) хотели бы, чтобы последний день года был нерабочим. Россияне объяснили это желанием посвятить 31 декабря подготовке к Новому году со своими близкими. Против такой идеи высказались всего лишь 10% респондентов. Еще столько же россиян пока не определились, стоит ли отдыхать в последний день года.

Больше всего поддерживающих идею сделать последний день года выходным проживают в Петербурге и Челябинске (по 83%), Нижнем Новгороде и Уфе (по 82%), Красноярске и Омске (по 80% ). Чуть меньше россиян хотели бы, чтобы 31 декабря был нерабочим, в Москве, Екатеринбурге и Новосибирске, Перми, Воронеже, Ростове-на-Дону и Волгограде.

В конце ноября Госдума отклонила законопроект о введении постоянного выходного 31 декабря. Соответствующее предложение группа депутатов от ЛДПР вносила еще в ноябре 2019 года. Парламентарии предлагали один из выходных дней календарного года переносить на последний день декабря. Однако тогда Минтруд не поддержал инициативу.

Правительство также выступает против законодательного закрепления последнего месяца года выходным днем. Однако оно утвердило нерабочим днем в России 31 декабря 2021 года, которое выпадает на пятницу.

При этом декабре 2019 года российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопросы в ходе большой пресс-конференции, назвал логичным предложение позволить россиянам не работать 31 декабря. Однако призвал спокойно все проанализировать, чтобы не нанести ущерб экономике.

Костромская,Волгоградская область и Чувашия объявили 31 декабря выходным pic.twitter.com/fZuuPqFwJT — ???????????????? (@LeDi59328375) December 7, 2020

Впрочем, в Кремле напомнили: власти в регионах вправе сами решать — объявлять нерабочим 31-е декабря или нет. На 9 декабря главы 15 субъектов Российской Федерации официально разрешили отдыхать жителям в последний день 2020-го. В частности, отдыхать накануне Нового года будут жители Белгородской, Курской, Томской, Мурманской областей, Ставропольского края, Крыма, Татарстана, Чувашии, Камчатки и ряда других регионов.

Онлайн-опрос SuperJob проходил 2-8 декабря в два этапа: первый осуществлялся среди экономически активного населения РФ старше 18 лет, имеющего постоянную работу. В нем поучаствовало 1 600 респондентов по всей России, а второй —среди экономически активного населения городов-миллионников (исключая Казань) старше 18 лет, имеющего постоянную работу. Всего эксперты опросили по 1000 респондентов из Москвы и Петербурга, по 500 респондентов из других городов-миллионников: Волгоград, Воронеж, Екатеринбург, Красноярск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Челябинск.