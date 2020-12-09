Более 26 тысяч случаев коронавируса выявили в России за последние сутки

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа выявил 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах России.

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа выявил 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах России.

Чуть более 18% новых случаев инфекции не проявлялись клинически. По состоянию на 9 декабря коронавирусом в России заболели 2 541 199 граждан.

Медики зафиксировали смерть 559 пациентов, всего с диагностированным COVID-19 ушли из жизни 44 718 человек. Повторный отрицательный тест на коронавирус за минувшие сутки получили 26 266 россиян. Таким образом, число выздоровевших от инфекции граждан возросло до 2 007 792 человек.