11:54 9 Декабря 2020Общество
Более 26 тысяч случаев коронавируса выявили в России за последние сутки
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа выявил 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах России.
Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией нового типа выявил 26 190 новых случаев коронавируса в 85 регионах России.
Чуть более 18% новых случаев инфекции не проявлялись клинически. По состоянию на 9 декабря коронавирусом в России заболели 2 541 199 граждан.
Медики зафиксировали смерть 559 пациентов, всего с диагностированным COVID-19 ушли из жизни 44 718 человек. Повторный отрицательный тест на коронавирус за минувшие сутки получили 26 266 россиян. Таким образом, число выздоровевших от инфекции граждан возросло до 2 007 792 человек.